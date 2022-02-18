https://news.day.az/world/1436815.html Центробанк Турции сохранил ключевую ставку
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку
Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 14 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Решение принято в четверг по итогам заседания Совета по денежной политике.
Регулятор прогнозирует начало дефляции в стране.
"К росту инфляции привели факторы, не имеющие ничего общего к экономическими реалиями страны, а также подорожание сырья и сбои в цепочке поставок. Важную роль в оздоровлении баланса текущих операций сыграют долгосрочные кредиты в национальной валюте [турецкой лире]", - сообщает регулятор.
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