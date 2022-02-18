https://news.day.az/world/1436825.html В Ионическом море загорелся круизный лайнер
В Ионическом море загорелся круизный лайнер
Итальянское круизное судно с 237 пассажирами и более 50 членами экипажа загорелось у берегов Греции в Ионическом море, сообщают французские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным СМИ, судно Euroferry Olympia осуществляло рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. К аварийному судну направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны.
Других подробностей о произошедшем пока не сообщается.
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