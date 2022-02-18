В Великобритании готовятся к самой сильной за 30 лет буре

В пятницу, 18 февраля, на Великобританию, по прогнозам, должна обрушиться буря "Юнис". Власти готовятся к стихии, пишет газета The Daily Telegraph. По ее данным, речь может идти о сильнейшей за более чем 30 лет непогоде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Максимальный, красный уровень опасности объявлен в графствах Девоншир и Корнуолл, а также на южном побережье Уэльса.

Власти назвали высокими риски связанные с угрозой жизни людей, ущербом объектам инфраструктуры, вероятностью перебоев в электроснабжении и работе общественного транспорта.

Скорость ветра может превысить 140 км/ час.

Местным жителям рекомендуют оставаться дома. В Уэльсе закрылись школы, движение поездов остановили.

По все Англии объявлен оранжевый уровень опасности.