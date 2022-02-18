ЕС и Африка перестраивают отношения

Между нынешним саммитом ЕС-Африка и предыдущим прошло пять лет. Пандемия, изменение климата - проблемных тем для обсуждения за это время только прибавилось, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

А незадолго до начала встречи лидеров стран в Брюсселе французские власти объявили о выводе войск из Мали в связи с разногласиями с местным переходным правительством. С 2013 года Франция наряду с другими европейскими странами борется с джихадистами в африканском Сахеле.

Глава европейской дипломатии заверил: Евросоюз не оставит регион на произвол судьбы.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС: "Мы не отказываемся от Сахеля, ни от Мали. Мы меняем формат нашего присутствия, чтобы реагировать на новую политическую ситуацию".

Участники саммита в течение двух дней обсуждают общие цели и пути их достижения.

Лидеры африканских стран рассчитывают на перезагрузку отношений с Евросоюзом. А последний считает одной из приоритетных тему изменения климата. И тут проявилось существенное несхождение.

Маки Салл, президент Сенегала: "Африка не считает себя ответственной за глобальное потепление. На неё приходится менее 4% мировых объёмов выбросов углекислого газа. Это не промышленный континент. Вот почему страны Европы не могут требовать от нас отказа от ископаемого топлива, пока они сами несут ответственность за загрязнение и продолжают использовать загрязняющие энергоресурсы".

Также в центре обсуждения - масштабная инвестиционная программа Еврокомиссии. По ней в ближайшие годы будет выделено 150 миллиардов евро на реализацию проектов в сферах здравоохранения, образования и инфраструктуры африканских государств.

По мнению главы МВФ, этих денег явно недостаточно.

Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда:

"Только на то, чтобы справиться с последствиями пандемии, Африке необходимы 285 миллиардов долларов в ближайшие пять лет".

Отказ Европы передать свою технологию производства вакцины от COVID-19 в прошлом году африканские страны восприняли болезненно.

Увеличение финансирования и наращивание производственных мощностей в Африке - так обозначил свою стратегию Брюссель. Но важно помнить: любой проект, любая инициатива должны быть одобрены всеми странами сообщества.