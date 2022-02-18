В Брюсселе обсуждают развитие торговли и цифровизацию Африки

На шестом саммите Европейского союза и Африканского союза в Брюсселе усилены меры безопасности. В бельгийскую столицу съехались более 60 лидеров с обоих континентов. За два дня им предстоит обсудить множество вопросов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По оценкам, лишь 25% населения Африки имеет доступ к Интернету. Цифровая трансформация - приоритет для нескольких стран, включая Демократическую Республику Конго, где отсутствие цифровой инфраструктуры лишь одна из многих проблем.

В целях регулирования и финансирования цифровой трансформации ДРК стала одной из 136 стран и юрисдикций, присоединившихся к международной налоговой реформе, заключенной в ОЭСР. Это позволит убедиться в том, что технологические гиганты и другие транснациональные корпорации платят свою справедливую долю.

В Африке так много расточительных налоговых льгот, которые являются результатом давления транснациональных компаний, которые говорят: "Пожалуйста, дайте мне льготы, иначе я пойду в другое место". Большинство этих мер поощрения расточительны, и поскольку минимальный налог будет составлять 15%, у африканских стран появится возможность покончить с этими льготами, а это значительные суммы

По мнению нескольких членов Европейского парламента, еще один инструмент, который может принести пользу экономике Африки, это торговля.

Благодаря сочетанию налогов, справедливой торговли и человеческого капитала экономика Африки может совершить гигантский скачок к своему цифровому будущему.