Разрушительный ураган "Иления" в Германии

Сильный ураган "Иления"обрушился на север Германии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Немецкая метеорологическая служба зафиксировала максимальную скорость ветра до 152 километров в час. В Берлине объявлено чрезвычайное положение.

Власти страны рекомендуют гражданам оставаться дома. В качестве меры предосторожности авиа- и железнодорожные компании отменяют рейсы и поезда в ряде регионов.