https://news.day.az/world/1436866.html Разрушительный ураган "Иления" в Германии - ВИДЕО
Разрушительный ураган "Иления" в Германии - ВИДЕО
Сильный ураган "Иления"обрушился на север Германии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Немецкая метеорологическая служба зафиксировала максимальную скорость ветра до 152 километров в час. В Берлине объявлено чрезвычайное положение.
Власти страны рекомендуют гражданам оставаться дома. В качестве меры предосторожности авиа- и железнодорожные компании отменяют рейсы и поезда в ряде регионов.
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