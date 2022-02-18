Когда пройдут президентские выборы в Армении?

Новый президент Армении может быть избран 3 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил источник в правящей партии "Гражданский договор".

При этом как сообщают СМИ, кандидат от партии "Гражданский договор" Ваагн Хачатрян имеет мало шансов быть избранным на пост президента в первом туре из-за бойкота оппозиции. Однако вероятность собрать большинство голосов во втором туре высокая.

Церемония инаугурации президента Армении запланирована на 14-15 марта.