https://news.day.az/world/1436945.html На горящем в Ионическом море пароме прогремели взрывы - ВИДЕО
На горящем в Ионическом море пароме прогремели взрывы - ВИДЕО
На пароме Euroferry Olympia в Ионическом море, где ранее произошел пожар, прогремели взрывы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Командир фрегата "Гидра" запретил приближаться к парому из-за взрывов", - говорится в сообщении.
Всего на борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули судно, пропавших без вести или пострадавших нет.
Лайнер направлялся из греческой Игумениции в итальянский Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу. Причины пожара пока неизвестны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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