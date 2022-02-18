На горящем в Ионическом море пароме прогремели взрывы

На пароме Euroferry Olympia в Ионическом море, где ранее произошел пожар, прогремели взрывы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Командир фрегата "Гидра" запретил приближаться к парому из-за взрывов", - говорится в сообщении.

Всего на борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули судно, пропавших без вести или пострадавших нет.

Лайнер направлялся из греческой Игумениции в итальянский Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу. Причины пожара пока неизвестны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.