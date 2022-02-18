В Турции ликвидировали особо опасного террориста
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Турецкие спецслужбы нейтрализовали особо опасного террориста ПКК Сулеймана Орхана под кодовым именем "Хебат Гевер", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, террорист был ликвидирован в результате успешной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) вместе с охраной в момент планирования очередного вооруженного нападения.

Отмечается, что Орхан считается организатором нескольких атак на турецких военнослужащих: 8 января 2020 года в сирийском Расулайне (погибли 4 турецких военнослужащих), 16 января 2020 года в сирийском Талль-Абьяде (3 погибших), 10 января 2020 года в Расулайне (2 погибших).

Вместе с тем, по приказу Орхана 8 января 2022 года в приграничном с Сирией районе Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа была подорвана бронемашина ВС Турции.