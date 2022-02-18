Турция - не наш враг

Член фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян в интервью Factor представил цели, которые ставит перед собой действующая правящая элита, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Депутат отметил, что для каждой семьи период срочной службы в Армии превращался в период сложного испытания. "Мы не хотим ставить свой народ перед лицом подобных испытаний. Мы хотим, чтобы у нашего народа не было отрезка жизни с подобными испытаниями. Мы - такая власть, мы пришли с этой целью. Мы также пришли с целью попытаться декодировать существующий 100-летний код армяно-турецких отношений, чтобы в будущем у нас была возможность формировать и развивать взаимные интересы в различных сферах. Взаимные интересы важны. Взаимные интересы ведут к развитию, взаимная выгода снижает риски".

"Сколько можно жить в этом гипнозе? Сколько можно с колыбели гипнотизировать, кодировать детей, говоря: "Знаешь, у тебя прямо сейчас есть враг". Наш враг - невежество, наш враг - лень, наши враги - высокомерие, тунеядство и системная коррупция....",- добавил Арсенян.