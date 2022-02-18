https://news.day.az/world/1436957.html Цистерна с газом взорвалась в Чечне - ВИДЕО
Цистерна с газом взорвалась в Чечне - ВИДЕО
Взрыв цистерны с сжиженным углеводородным газом произошёл на окраине чеченского села Гехи, пожар перекинулся на соседнее здание, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"В 10.25 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о пожаре на окраине села Гехи, горит наземная цистерна. Силы и средства МЧС направлены по второму рангу. В 10.35 произошёл взрыв цистерны с СУГ, ёмкостью 60 кубов. Вблизи находится 6 цистерн, наличие горючего уточняется", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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