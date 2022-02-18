В Канаде замораживают счета противников ковидных ограничений. Под блокировки попали участники протеста "Конвой свободы", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Премьер Джастин Трюдо объявил, что пришло время пресечь демонстрации. По его словам, протесты подпитываются из США и других стран. Акции дальнобойщиков в столице продолжаются три недели. Демонстранты смогли на время заблокировать приграничный мост. Как рассказала министр финансов Христя Фрилан, уже заморожены счета двух человек.