Airbus сообщила о рекордной прибыли в €4,2 млрд в 2021 году, следует из финансового отчета компании. В целом выручка увеличилась на 4,5%, до €52,149 млрд. Авиастроительная компания намерена выплатить дивиденды в размере €1,5 на акцию. Ценные бумаги корпорации подорожали на 26% за год, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Доход авиастроительной компании увеличился за счет роста производства после кризиса, заявил генеральный директор "Гийом Фори". В прошлом году холдинг поставил 611 коммерческих самолетов против 566 в 2020-м.