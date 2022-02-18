Удивительное зрелище над заливом в Греции

Жители города Патры в Греции сняли на видео гигантскую стаю скворцов, пролетающую над Коринфским заливом.

Необычное зрелище заметили возле моста Рион - Андирион, соединяющего город Рион на Пелопоннесе с городом Андирион на другом берегу залива, сообщает Greek Reporter.

Явление на видео носит название мурмурация. Птицы сбиваются в огромные стаи для скоординированного полёта. Так им проще защищаться от хищников.

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