https://news.day.az/world/1436970.html Удивительное зрелище над заливом в Греции - ВИДЕО
Удивительное зрелище над заливом в Греции - ВИДЕО
Жители города Патры в Греции сняли на видео гигантскую стаю скворцов, пролетающую над Коринфским заливом.
Необычное зрелище заметили возле моста Рион - Андирион, соединяющего город Рион на Пелопоннесе с городом Андирион на другом берегу залива, сообщает Greek Reporter.
Явление на видео носит название мурмурация. Птицы сбиваются в огромные стаи для скоординированного полёта. Так им проще защищаться от хищников.
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