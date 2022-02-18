https://news.day.az/world/1437025.html В Венеции проходит знаменитый карнавал - ФОТО - ВИДЕО
В Венеции проходит знаменитый карнавал - ФОТО - ВИДЕО
В Венеции впервые за два года проводится всемирно известный карнавал. На мероприятие прибыли около 80 тысяч человек, в том числе 32 тысячи иностранных туристов. Об этом сообщает Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В Италии отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Посетители сменили защитные маски на карнавальные и массово заполнили площадь Сан-Марко.
Карнавал в Венеции начали проводить с 11 века и с тех пор традиционно он привлекает большое количество посетителей. В этом году Венецианский карнавал проходит с 12 февраля по 1 марта.
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