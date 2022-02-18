В Венеции проходит знаменитый карнавал

В Венеции впервые за два года проводится всемирно известный карнавал. На мероприятие прибыли около 80 тысяч человек, в том числе 32 тысячи иностранных туристов. Об этом сообщает Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В Италии отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Посетители сменили защитные маски на карнавальные и массово заполнили площадь Сан-Марко.

Карнавал в Венеции начали проводить с 11 века и с тех пор традиционно он привлекает большое количество посетителей. В этом году Венецианский карнавал проходит с 12 февраля по 1 марта.