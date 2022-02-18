Китайцы бегут из Гонконга на материк

Количество отправлений наземного транспорта из Гонконга в материковый Китай с 1 по 17 февраля увеличилось в три раза по сравнению с прошлогодними данными и превысило 24 тысячи рейсов. Об этом сообщает The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом в пятницу, 18 февраля, на пограничных КПП с китайским Шаньчжэнем издание обнаружило многочасовые очереди из желающих покинуть Гонконг. Большинство из них уезжают к родственникам.

Беженцы отмечают, что в Гонконге из-за роста заболеваемости и ограничений стало невозможно работать и учиться, к тому же медицинские учреждения не справляются с потоком заболевших.

При этом уезжающих из Гонконга не пугает 14-дневный карантин в Шеньчжэне и семидневная домашняя самоизоляюция, которые обязательны для всех въезжающих.

В некоторых китайских городах пытаются пресечь поток беженцев из Гонконга. В частности, администрация Чжухай, Дунгуань и Хуэйчжоу объявила денежную премию за сообщение о незаконных перевозках пассажиров из Гонконга.