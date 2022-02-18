Пьяный пациент устроил погром в больнице в Коми

В Коми местный Минздрав проводит проверку после того, как пьяный пациент устроил погром в одной из больниц. Сначала он не мог толком объяснить, что с ним произошло, а когда врачи уже готовы были оказать ему помощь - начал бегать по зданию, затем стал крушить все, что под руки попадалось, и в итоге сломал нос дежурному врачу. И, как утверждают медики, группа быстрого реагирования, которую они сразу вызвали - уж очень долго до них добиралась, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Вместо того чтобы сказать врачам "спасибо", пьяный пациент оскорблял их. То замахивался стулом, то угрожал стойкой для капельницы. Посреди ночи, когда остальные спят. Покой больных его ничуть не смущал. Без масок и перчаток в разгар пандемии он разгуливал по коридорам больницы, словно на экскурсии. То случался в палату, то заходил в операционную, как к себе домой.

"Услышала крик своей коллеги: "Вы кто? Выходите. Кто вы здесь такой?". Вышла на крик: "Вы кто?" Он поворачивается. Глаза такие страшные. Как наркоманские. Обзывал нас...", - рассказала медсестра Ольга Котова.

Медсестры после той безумной ночи до сих приходят в чувство.