В Словакии создали инновационный броневик для разгона протестующих, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Машина состоит из трех компонентов - самого транспортного средства, 3-тонного стального щита и бака для воды. Вооружение - две водяные пушки - прикрывает броневик спереди и сзади. Если мощная струя воды не принесет желаемого результата, справиться с бунтующими поможет слезоточивый газ, распыляемый под высоким давлением.

В бронетранспортере есть щит, который может разъезжаться вверх и в стороны, обеспечивая стражам порядка надежную защиту от камней, бутылок, палок и других предметов, которыми обычно бросаются агрессивные протестующие или футбольные фанаты, а также от непосредственного столкновения с толпой.

За железной стеной могут укрыться до 36 полицейских. Конструкция щита позволяет полицейским, оставаясь неуязвимыми, стрелять в протестующих резиновыми пулями через 6 бойниц. Благодаря щиту броневик может использоваться в качестве тарана для выдавливания толпы, например, из узкого переулка. В случае необходимости водитель может поднять щит, обеспечив свободу действий полицейским.

Щит закрывает обзор для водителя, поэтому машина оборудована камерами видеонаблюдения, которые не только передают изображение на внутреннюю панель управления в кабине пилота, но и записывают происходящие события. Бронетранспортер также оснащен громкоговорителями, которые позволяют управлять личным составом и общаться с толпой. Отмечается, что в броневике используется высокоэффективный нешумный двигатель с низким уровнем выбросов.