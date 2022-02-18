https://news.day.az/world/1437074.html Житель Подмосковья украл двухрожковый кронштейн с фонарями - ВИДЕО
Житель Подмосковья украл двухрожковый кронштейн с фонарями - ВИДЕО
Чего только не увидишь на улицах подмосковных городов. В Люберцах, например, автомобилисту удалось заснять на видео "Геракла", который в одиночку тащил двухрожковый кронштейн с фонарями, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мужчина спокойно переходил дорогу по пешеходному переходу средь бела дня, словно в руках у него не было тяжелой конструкции. Окружающих происходящее не особенно смутило.
Каким именно образом горожанину удалось добыть часть уличного освещения, остается загадкой.
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