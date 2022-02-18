Житель Подмосковья украл двухрожковый кронштейн с фонарями

Чего только не увидишь на улицах подмосковных городов. В Люберцах, например, автомобилисту удалось заснять на видео "Геракла", который в одиночку тащил двухрожковый кронштейн с фонарями, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мужчина спокойно переходил дорогу по пешеходному переходу средь бела дня, словно в руках у него не было тяжелой конструкции. Окружающих происходящее не особенно смутило.

Каким именно образом горожанину удалось добыть часть уличного освещения, остается загадкой.