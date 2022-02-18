https://news.day.az/world/1437097.html Дональд Трамп написал первое сообщение в своей соцсети - ФОТО
Дональд Трамп написал первое сообщение в своей соцсети - ФОТО
Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в разработанной по собственной инициативе социальной сети TRUTH Social. Об этом в пятницу, 18 февраля, в Twitter написала его сын Дональд Трамп-младший, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами", - процитировал он слова отца.
Отметим, о создании TRUTH Social Трамп объявил в конце октября 2021 года. Ее запуск запланирован на 21 февраля - в день федерального праздника США - Президентского дня.
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