Мощный взрыв в центре Донецка
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В центре Донецка произошел мощный взрыв, сообщает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Утверждается, что около 19:00 был взорван автомобиль на парковке.
 
По предварительным данным, взорвана машина одного из местных чиновников. Сам он не пострадал.