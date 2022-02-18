Мощный взрыв в центре Донецка

В центре Донецка произошел мощный взрыв, сообщает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Утверждается, что около 19:00 был взорван автомобиль на парковке.



По предварительным данным, взорвана машина одного из местных чиновников. Сам он не пострадал.