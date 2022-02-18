https://news.day.az/world/1437125.html Мощный взрыв в центре Донецка - ФОТО - ВИДЕО
Утверждается, что около 19:00 был взорван автомобиль на парковке.
Мощный взрыв в центре Донецка - ФОТО - ВИДЕО
В центре Донецка произошел мощный взрыв, сообщает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Утверждается, что около 19:00 был взорван автомобиль на парковке.
По предварительным данным, взорвана машина одного из местных чиновников. Сам он не пострадал.
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