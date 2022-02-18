Что происходит в Донецке и Луганске?

Жители Донецкой и Луганской области начинают уезжать в соседнюю Ростовскую область. Day.Az со ссылкой на ВВС сообщает, как выглядит происходящее.

Жительница Луганска рассказала Би-би-си, что им сказали быть собранными с документами и минимумом вещей через два часа - обещают автобус. Об эвакуации мужчин не идет и речи - женщине сказали, что речь идет только о женщинах и детях. Женщина крайне волнуется за судьбу 17-летнего сына и что его не допустят в эвакуацию.

Житель Донецка, который пожелал остаться неназванным, говорит, что в городе в отдалении слышны взрывы. Правда, по его словам, канонада не стала громче, чем в другие дни. Он сказал, что пока никто не обращался к жителям с предложением эвакуироваться из города. Другой дончанин, который живет в центре города, сказал, что об эвакуации он узнал из сообщений по телевидению, но в городе слышны звуки сирены.

Жительница Луганской области, также пожелавшая остаться неназванной, рассказала Би-би-си, что пока люди уезжают в частном порядке, массовая эвакуация еще не проводилась. Она предположила, что это связано с неготовностью инфраструктуры (нет автобусов, гостиниц). Она сказала о том, что по ночам слышит выстрелы и иногда видит вспышки взрывов, из-за чего спит в одежде и с документами.