https://news.day.az/world/1437146.html В США сформировался новый Конвой свободы - ФОТО - ВИДЕО
В США сформировался новый Конвой свободы - ФОТО - ВИДЕО
В США сформировался новый Конвой свободы, который поедет из Калифорнии в Вашингтон двумя путями, южным и северным, собирая по дороге тысячи водителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После разбора лагерей протестующих, эвакуации грузовиков из центра Оттавы и ареста канадских лидеров Конвоя свободы.
После того, как европейский Конвой свободы доехал в Париж и тут же растворился на заблокированных дорогах, так и не доехав до Брюсселя.
США приняли эстафету. Основные группы конвоя стартуют завтра, но первые машины уже выехали. Все контрольные точки и места встречи уже определены и сообщены через соцсети.
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