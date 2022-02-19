В США сформировался новый Конвой свободы, который поедет из Калифорнии в Вашингтон двумя путями, южным и северным, собирая по дороге тысячи водителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После разбора лагерей протестующих, эвакуации грузовиков из центра Оттавы и ареста канадских лидеров Конвоя свободы.

После того, как европейский Конвой свободы доехал в Париж и тут же растворился на заблокированных дорогах, так и не доехав до Брюсселя.

США приняли эстафету. Основные группы конвоя стартуют завтра, но первые машины уже выехали. Все контрольные точки и места встречи уже определены и сообщены через соцсети.