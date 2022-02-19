Иранская ядерная сделка близка к завершению?

Иранская ядерная сделка, переговоры по которой продолжаются больше трех лет, близка к завершению. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New Arab.

"Я думаю, что соглашение будет готово на следующей неделе. Сейчас у нас на столе текст, который очень близок к тому, что станет окончательным документом", - приводит издание слова чиновника.

В переговорах по выработке соглашения, по которому Иран откажется от дальнейших разработок ядерного оружия, участвуют представители России, Китая, Великобритании, Франции, Германии, Европейского Союза и США.