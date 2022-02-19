Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить мониторинговую миссию ОБСЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом она сообщила на брифинге относительно ситуации на Донбассе.

Верещук отметила, что украинская сторона надеется, что завтра состоится встреча Трехсторонней контактной группы.

"Мы готовы работать, мы готовы к диалогу, готовы сделать все, чтобы устойчивое прекращение огня продолжалось, режим тишины был восстановлен, а гражданское население не страдало", - отметила она.

По ее словам, Украина обратилась к своим партнерам из Германии и Франции с просьбой усилить мониторинговую миссию ОБСЕ, предоставив дополнительных наблюдателей.

Она подчеркнула, что украинская сторона готова допускать наблюдателей на любые необходимые им точки.