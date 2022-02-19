Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 418 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 418 млн, а число летальных исходов - 5,85 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ВОЗ поступили сведения о 418 650 474 инфицированных и 5 856 224 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 963 747, летальных исходов - на 11 413.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 400 млн заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 77 521 589. Далее следуют Индия (42 780 235), Бразилия (27 806 786), Франция (21 436 445) и Великобритания (18 499 062). Летальных исходов больше всего также в США - 921 984, вторую строчку занимает Бразилия (640 774), третью - Индия (510 905). Далее следуют Россия (343 957) и Мексика (314 128).