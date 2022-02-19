Участники "Конвоя Свободы" арестованы в Канаде

Полиция проводит аресты на месте протеста в столице Канады, где уже три недели проходят демонстрации дальнобойщиков против коронавирусных ограничений, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Операция началась после того, как специально для подавления протестов, был принят Закон о чрезвычайных ситуациях. Манифестантам отдали приказ покинуть город, но все же многие решили остаться.

Полиция Оттавы сообщила, что на месте происшествия находится "большое количество стражей порядка", и "некоторые протестующие сдаются, а затем их арестовывают".

Манифестация дальнобойщиков, к которым присоединились тысячи демонстрантов стала самым тяжелым испытанием для премьер-министра Канады с момента его прихода к власти. По соображениям безопасности Трюдо даже был вынужден сменить резиденцию.

Изначально водители требовали прекращения использования паспортов вакцинации, но постепенно протест перерос в антиправительственную демонстрацию.