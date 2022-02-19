Крупнейший книжный фестиваль арабского мира

Около 180 писателей из 50 стран мира за 11 дней. Такова программа Литературного фестиваля Emirates Airline, которая также предполагает мастер-классы, семинары и дебаты, встречи литературных знаменитостей со всего мира и местных звезд со своими поклонниками, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Этот фестиваль проводится уже 14-й раз, и он продолжает набирать вес. Это крупнейший праздник Слова в арабском мире. В этом году в центре внимания оказался британский телеведущий и детский писатель Дэвид Уольямс:

"Всегда приятно оказать на книжном фестивале, потому что здесь можно встретить много собратьев по перу и читателей. А книги, на мой взгляд, устанавливают особую связь с читателями. Одно дело, когда люди вас видят на экране телевизора, а другое - когда они прочитали вашу книгу. Они испытывают большую близость с вами и рады воспользоваться случаем встретиться с вами, задать вопросы, получить автограф на книге. А вы сможете почувствовать то, что им нравится".

Участие писателя в фестивале совпало с 10-летием публикации его самой пупулярной книги "Бабушка-ганстер". По словам Уольямса, его единственное желание как писателя - писать увлекательные, смешные и веселые книги, которые дети захотят читать сами.

Писатели получили особенно теплый прием из-за того, что в прошлом году из-за ковидных ограничений фестиваль проходил виртуально. В этом году среди гостей была пра-пра-праправнучка Чарльза Диккенса Люцинда Диккенс-Хоксли:

"Мне нравится в литературных фестивалях то, что они собирают людей самого разного социального происхождения и из самых разных уголков земли. За последние два года люди очень удалились друг от друга из-за невозможности путешествовать. Людям сказали сидеть взаперти, чтобы не заразиться. Здесь же я снова могу дышать, встречаясь с близкими по духу людьми. Я встретила потрясающих людей. Общение с ними было захватывающим. Диккенс очень любил путешествовать. Я только что дописала книгу, которая называется "Диккенс-путешественник", она будет напечатана в этом году. Я была поражена тем, как много он путешествовал в XIX в. Люди не отдают себе отчет, как путешествовали во времена Виктории. Многие думают, что тогда люди сидели дома. Но в действительности Диккенс очень любил путешествовать. Он одним из первых отправился в то, что сейчас называется книжным туром. Его часто называют первым современным писателем, потому что он ездил в Америку и Канаду. Он объездил Италию и написал об этом книгу".

На фестивале также ожидаются авторы сценариев к таким популярным сериалам как "Чернобыль-1986" и "Бриджертоны".

Эмиратская писательница и иллюстратор Маисса аль-Хаят рассказала в своем выступлении о том, как много местные таланты могут дать для диалога между культурами:

"Я считаю, что мы живем в мире, в котором всё сливается в одно. Люди не могут найти себе место и им трудно дать имя. Поэтому написание книг о нашей культуре помогает людям понять, кто они такие, откуда пришли. Это, по-моему, очень важно".

За время своего существования фестиваль приучил людей к публичным чтениям книг и оказал поддержку мировой литературе.