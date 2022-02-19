Часть России подвергнется удару «циклон-бомбы»

Руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов заявил, что в воскресенье и понедельник, 20 и 21 февраля, на юге Сахалина и Курил ожидаются природные катаклизмы, по этой части России ударит "циклон-бомба", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что на юге Сахалина ожидаются сильные снегопады, а порывы ветра могут достичь 25 метров в секунду. По словам Шувалова, на Курильских островах прогнозируется ураган. Порывы ветра там превысят 35-38 м/с.

Это произойдет в связи с активизацией взрывного циклона, который зарождается над Японским морем и быстро развивается, подчеркнул метеоролог.

"Такие циклоны называют "циклон-бомба". Он как раз выходит на юг Курильской гряды, сначала зацепит Хоккайдо, там тоже будет неприятная погода, затем юг Курильской гряды и под конец захватит Камчатку, но это уже на следующей неделе", - отметил Шувалов.