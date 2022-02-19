Эрозия Европы: изменение климата разрушает береговую линию

Изменение климата разрушает береговую линию Европы, уровень воды повышается, эрозия ускоряется. Во французской Нормандии рушатся гигантские скалы, а на североморском побережье Германии под угрозой оказались охраняемые ЮНЕСКО илистые участки и острова, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это нагромождение гигантских блоков, напоминающих перевернутую древнюю пирамиду, - пляж "Тиёль" в Нормандии, на севере Франции. Честно говоря, никакого пляжа больше нет - на его месте можно наблюдать какой-то кошмарный пейзаж.

Мэр деревни Тиёль месье Лесюёр провел нас по крошечной тропинке вниз. Он установил здесь несколько предупреждающих знаков и издал муниципальное распоряжение, запрещающее доступ в опасную зону. "Там, - показывает он очередную трещину в меловых скалах, - очень опасно, скоро будет еще один обвал".

Как долго меловые скалы Нормандии смогут противостоять изменению климата? Резкие изменения температур, экстремальные дожди и морская вода все сильнее и сильнее проникают в основание скал.

Чтобы получить более полную картину, мы со Стефаном Додиверсом прокатились на его катере вдоль береговой линии. Он вырос в этих краях и знает все скалы и трещины. По его словам, сейчас обвалы происходят чаще из-за изменения климата. Кадры, снятые с помощью беспилотника, демонстрируют одновременно картину удивительной красоты и удручающих обвалов.

Чуть дальше, в Криэль-сюр-Мер, симпатичные домики выстроились прямо на краю обрыва. "Здесь они в безопасности, - говорит местный мэр Ален Труэссен. - Толстый слой гальки на пляже защищает эту часть поселения от волн. Но всего в нескольких метрах дальше подножие скалы обнажено".

Изменение климата - лишь часть головоломки меловых скал, но, возможно, главная - ускоряющая обычный процесс эрозии. Чтобы показать нам далеко идущие последствия, Ален Труэссен провел нас вверх по склону через уютный район. И вдруг дорога оборвалась - недавно она была снесена наполовину. "В ближайшие 20 лет этот процесс затронет около десятка домов, - говорит Труэссен. - А через 50 лет нам придется отодвинуть постройки от обрыва примерно на 150-200 метров". Мэр Криэль-сюр-Мер называет это "стратегическим отступлением". Семьи, которые отказываются переезжать из опасной зоны, подвергнутся экспроприации. "Тот дом мы собираемся разрушить через несколько недель", - показывает Труэссен.

А мы едем дальше, в Варенжвиль-сюр-Мер. Здесь среднегодовая эрозия берега уже достигает 60 сантиметров. С одиннадцатого века церковь Варенжвиля противостоит ветру и непогоде на высоте 80 метров. Мы любуемся прекрасным витражом, созданным Жоржем Браком и Раулем Юбаком, а тем временем внизу море наползает на береговую линию.

Церковь может разрушиться уже через 30 лет. Как ее спасти? Местные и региональные власти все еще обсуждают этот вопрос - поставить здание на рельсы и переместить его на сушу? Это обойдется в 15-20 миллионов евро или даже дороже. Разобрать на части и снова собрать в другом месте? Или же оставить все как есть и просто позволить времени, воде и изменению климата идти своим чередом...