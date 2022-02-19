Остров Мурано в Венецианской лагуне борется за выживание. Только узкая полоса моря отделяет его от Венеции, но у Мурано есть и своя особенность: он является мировым центром производства стекла, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Изысканные изделия изготавливаются здесь уже около тысячи лет и экспортируются по всему миру. Однако, серьезной угрозой для многовековой традиции стало резкое повышение стоимости метана, который необходим для обжига и производства изделий.

Около 60 печей Мурано должны гореть каждый день и это стоило около 2 миллионов евро в год. С первого октября цена выросла с 23 центов до 1 евро 20 центов, а иногда и 2 евро за кубический метр. Это означает, что счет вырос с 2 до 8 миллионов евро в год. Итальянские СМИ считают, что на подорожание топлива влияет погоня за "зеленой" энергетикой и разлад внутри самого Евросоюза.

Симоне Кенедесе мастер по стеклу:

- Для нас природный газ - одна из самых дорогих статей расходов в нашей печи. Повышение на 400%очень трудно выдержать в долгосрочной перспективе. Мы можем прожить несколько месяцев, но невозможно мириться с этим дольше.

В этой компании постоянно работают 6 печей, и затраты на их поддержание в рабочем состоянии выросли со 150.000 до полумиллиона евро в год. Энергетики Италии предупреждают о возможном повышении цен на газ.

Тепло от этой печи питает эту самую мастерскую и дало жизнь самым изысканным стеклянным изделиям в мире. Однако она постепенно угасает - и вместе с ней навсегда исчезнет многовековая традиция, созданная этими мастерами.

Симоне Кенедесе, мастер по стеклу:

"Стекло с нами уже тысячу лет, оно прошло через другие кризисы и проблемы, но нам всегда удавалось выжить. Я не могу думать, что это будет конец работы со стеклом на Мурано. Я здесь родился, и когда мне приходится выключать печь, это все равно что отключение части себя".

Несколько печей уже были вынуждены закрыться в ожидании лучших времен. Затраты на их восстановление очень высоки, и некоторые из них, возможно, никогда не будут вновь зажжены.