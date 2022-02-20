Азиатская страна пополнит бюджет с помощью лотереи

Военные власти Мьянмы планируют провести государственную онлайн-лотерею для пополнения бюджета страны на фоне сокращения налоговых сборов, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ее хотят запустить в марте или апреле в партнерстве с частными компаниями. Власти ведут переговоры с несколькими местными и иностранными фирмами. Деньги нужны на фоне пандемии и ухода иностранных компаний с рынка этой азиатской страны. Ранее Правительство национального единства Мьянмы, противостоящее военным властям, успешно провело такую акцию.

По данным Всемирного банка, ВВП страны в прошлом году упал на 18 процентов, а курс национальной валюты (кьят) рухнул на 34 процента. Экономическое положение страны еще больше ухудшились после того, как США заморозили часть своих валютных резервов, а международные организации приостановили помощь.

Венесуэла, Мьянма и Афганистан входит в черный список Международного валютного фонда, этим странам помощь заморожена.