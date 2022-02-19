Журналист и депутат подрались в прямом эфире

В эфире украинского ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" произошла драка. В рукопашном бою сошлись депутат Верховной рады Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Между мужчинами возникла словесная перепалка, которую спровоцировал Бутусов. Затем Шуфрич взял слово, но закончить речь не успел - Бутусов подошел к нему и дал пощечину, после чего депутат упал.

Однако Шуфрич тут же поднялся и перешел в решительное наступление, он повалил Бутусова и начал его душить.

Разнимали дерущихся гости в студии - экс-премьер Украины Арсений Яценюк, бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и другие.

После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. Оба участника драки получили ссадины.