Журналист и депутат подрались в прямом эфире - ВИДЕО
В эфире украинского ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" произошла драка. В рукопашном бою сошлись депутат Верховной рады Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Между мужчинами возникла словесная перепалка, которую спровоцировал Бутусов. Затем Шуфрич взял слово, но закончить речь не успел - Бутусов подошел к нему и дал пощечину, после чего депутат упал.
Однако Шуфрич тут же поднялся и перешел в решительное наступление, он повалил Бутусова и начал его душить.
Разнимали дерущихся гости в студии - экс-премьер Украины Арсений Яценюк, бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк и другие.
После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. Оба участника драки получили ссадины.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре