Amazon исключила BLM из своей благотворительной программы

Интернет-платформа Amazon исключила движение Black Lives Matter из своей благотворительной программы. С ее помощью борцы за права афроамериканцев собрали с мая 2020 года пожертвования на сумму $60 млн. Общественная организация не отчиталась перед Amazon, на что она потратила эти средства, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Власти нескольких штатов заинтересовались ситуацией и организовали расследования деятельности BLM. В прошлом году выяснилось, что одна из основательниц движения Патрисс Хан-Каллорс владеет элитной недвижимостью. Разразился скандал, из-за которого лидер Black Lives Matter покинула свой пост.