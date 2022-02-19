https://news.day.az/world/1437236.html Когда состоится заседание парламентского комитета Турция-ЕС?
Когда состоится заседание парламентского комитета Турция-ЕС?
17-18 марта в Брюсселе пройдет заседание объединенного парламентского комитета Турции и ЕС.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Ankahaber.
В предыдущий раз оно проводилось в подобном формате в декабре 2018 года в турецком парламенте. После трехлетнего перерыва представители Турции и ЕС намерены обсудить "экономические и торговые темы".
Отмечается, что встреча может пройти в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса.
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