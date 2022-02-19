Когда состоится заседание парламентского комитета Турция-ЕС?

17-18 марта в Брюсселе пройдет заседание объединенного парламентского комитета Турции и ЕС.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Ankahaber.

В предыдущий раз оно проводилось в подобном формате в декабре 2018 года в турецком парламенте. После трехлетнего перерыва представители Турции и ЕС намерены обсудить "экономические и торговые темы".

Отмечается, что встреча может пройти в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса.