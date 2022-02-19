https://news.day.az/world/1437249.html В Канаде из-за беспорядков задержали более 100 человек
В Канаде из-за беспорядков задержали более 100 человек
В столице Канады Оттаве число задержанных протестующих, которые недовольны коронавирусными ограничениями, превысило 100 человек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ранее число задержанных из-за беспорядков составляло 70.
В обращении полиции к жителям говорится, что протестующим необходимо покинуть улицы города.
"Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили и/или имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в сообщении полиции.
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