Европе предрекли страшный кризис

Страны Европы столкнутся с сильнейшим энергетическим кризисом при отказе от поставок газа из России. Соответствующее заявление сделал обозреватель британской The Telegraph Том Рис, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он подчеркнул, что самый тяжелый удар получит немецкая экономика. Именно она пострадает первой, если импорт голубого топлива из России прекратится.

Сейчас хранилища в Европе заполнены на 33 процента. В них содержатся 33 миллиарда кубометров газа, этого хватит на полтора месяца.

Рис подчеркнул, что за 2021 год цена голубого топлива выросла в три газа.