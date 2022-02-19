На горевшем близ Греции пароме без вести пропали 12 человек

До сих пор неизвестно местонахождение 12 человек, которые находились на загоревшемся в Ионическом море итальянском пароме Euroferry Olympia. С таким заявлением выступила на брифинге заместитель министра иностранных дел Болгарии Велислава Петрова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По ее словам, из 12 пропавших семь человек являются гражданами Болгарии. Гражданство еще двоих окончательно не установлено.

Дипломат также добавила, что два болгарских гражданина госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.