https://news.day.az/world/1437256.html На горевшем близ Греции пароме без вести пропали 12 человек
На горевшем близ Греции пароме без вести пропали 12 человек
До сих пор неизвестно местонахождение 12 человек, которые находились на загоревшемся в Ионическом море итальянском пароме Euroferry Olympia. С таким заявлением выступила на брифинге заместитель министра иностранных дел Болгарии Велислава Петрова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По ее словам, из 12 пропавших семь человек являются гражданами Болгарии. Гражданство еще двоих окончательно не установлено.
Дипломат также добавила, что два болгарских гражданина госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.
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