В узбекском городе Навои 19 февраля дедушка с внучкой упали с эскалатора. Мужчина погиб на месте. Инцидент произошел в торговом центре, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Следственным отделом при УВД Навои проводится проверка по данному факту. В настоящий момент известно, что 53-летний житель Карманинского района держал на руках трехлетнюю внучку и, спускаясь с эскалатора в торговом центре, потерял равновесие. Дедушка с ребенком упали с пролета между пятым и четвертым этажами на первый.

"В результате инцидента мужчина скончался на месте. Девочку с травмами госпитализировали в областной многопрофильный детский медицинский центр", - говорится в социальных сетях УВД Навойской области.

27 ноября в торгово-развлекательном центре Тюмени трехлетний ребенок упал с эскалатора с третьего этажа. Он приземлился на искусственное дерево, а затем на плиточный пол.