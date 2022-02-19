https://news.day.az/world/1437268.html В Тунисе продлили режим ЧП
В Тунисе продлили режим ЧП
Президент Туниса Каис Саид продлил срок действия чрезвычайного положения в стране до 31 декабря текущего года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Отметим, что в североафриканской стране с 2015 года действует чрезвычайное положение после теракта, в результате которого погибли несколько охранников президента.
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