https://news.day.az/world/1437295.html В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 200 человек
В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 200 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 191 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в стране возросло до 134 798.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 12 058 человек, число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 6 925 485.
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