В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 200 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 191 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в стране возросло до 134 798.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 12 058 человек, число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 6 925 485.