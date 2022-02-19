Мужчина убил продавщицу в Петербурге

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который напал на продавщицу секс-шопа с ножом. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Мужчина прижал 33-летнюю сотрудницу магазина, расположенного на улице Дыбенко, к одной из дверей, а затем набросился на нее с ножом. Затем мужчина схватил с полки одну коробку и скрылся. Его лицо было спрятано за маской или шарфом, с собой у него была небольшая сумка цвета хаки.

По информации ведомства, неизвестный нанес женщине более 10 ножевых ранений. Истекая кровью, она успела позвонить коллеге. Однако спасти пострадавшую не смогли.

Тело женщины нашли полицейские. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.