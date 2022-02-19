https://news.day.az/world/1437340.html Иран заявил, что сталкивается с двойной игрой Запада - на переговорах по ядерной сделке
Иран заявил, что сталкивается с двойной игрой Запада - на переговорах по ядерной сделке
Иранская сторона имеет дело с двойной игрой западных стран в ходе переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки в Вене.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Сейчас, когда я обращаюсь к вам здесь, в Мюнхене, мои коллеги сталкиваются с двойной игрой Запада по вопросу временных рамок и текста [соглашения]", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре