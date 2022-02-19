Иран заявил, что сталкивается с двойной игрой Запада

Иранская сторона имеет дело с двойной игрой западных стран в ходе переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки в Вене.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас, когда я обращаюсь к вам здесь, в Мюнхене, мои коллеги сталкиваются с двойной игрой Запада по вопросу временных рамок и текста [соглашения]", - сказал он.