https://news.day.az/world/1437344.html В Грузии может появиться криптовалютная биржа
В Грузии может появиться криптовалютная биржа
В Грузии может появиться криптовалютная биржа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил этот вопрос с основателем биржи криптовалютных деривативов FTX Сэмом Бэнкман-Фридом в ходе Мюнхенской конференции.
"Географическое положение Грузии в сочетании со стабильной и благоприятной бизнес-средой создает отличную основу FTX для расширения своей деятельности в регионе и за его пределами", - написал Ираклий Гарибашвили в Twitter.
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