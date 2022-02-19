В Грузии может появиться криптовалютная биржа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил этот вопрос с основателем биржи криптовалютных деривативов FTX Сэмом Бэнкман-Фридом в ходе Мюнхенской конференции.

"Географическое положение Грузии в сочетании со стабильной и благоприятной бизнес-средой создает отличную основу FTX для расширения своей деятельности в регионе и за его пределами", - написал Ираклий Гарибашвили в Twitter.