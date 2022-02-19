Украина инициирует консультации государств-гарантов Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует проведение консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума.

Об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Trend со ссылкой на Unian.net.

"Надеюсь, никто не думает об Украине как удобном и вечном буфере между Западом и РФ... Этого не будет, этого никто не допустит. Иначе - кто следующий? Государства НАТО вынуждены будут защищать друг друга? Хочется верить, что Североатлантический договор и ст. 5 будут более действенными, чем Будапештский меморандум", - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина якобы получила гарантии безопасности, и теперь не имеет ни того оружия, ни гарантий безопасности, ни части территории, которая по площади больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия.

"А главное - нет миллионов наших граждан. Так что, кое-что есть. Право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума и трижды - безуспешно.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз, а я, как президент, впервые. Но и Украина, и я - делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел", - рассказал он.

По словам Зеленского, если консультации в очередной раз не состоятся, или по их результатам не будет гарантий безопасности нашей страны, то Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение".

Он также предложил в ближайшие недели созвать саммит государств-постоянных членов Совета безопасности ООН с участием Украины, Германии и Турции для "решения проблемы безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины".

"Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного Альянса. И, фактически, находимся в серой зоне - в вакууме безопасности", - уточнил он.