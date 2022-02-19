https://news.day.az/world/1437347.html Власти Украины заявили о гибели двух и ранении четырех военных в результате обстрела
Власти Украины заявили о гибели двух и ранении четырех военных в результате обстрела
Власти Украины сообщили о гибели двоих и ранении четверых военнослужащих в результате обстрела.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.
"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сводке за сутки.
Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибших.
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