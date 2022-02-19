Турецкая армия нейтрализована 13 террористов
Число террористов РПК, уничтоженных за последние сутки на севере Ирака ударами артиллерии ВС Турции, достигло 13.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.
Ранее сегодня в Анкаре сообщили о пяти нейтрализованных террористах в иракском районе Авашин-Басьян.
"ВС Турции полные решимости продолжить борьбу с террористами на севере Ирака", - говорится в сообщении.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.
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