Полиция задержала около 150 человек на акции протеста в Оттаве

Порядка 150 человек были задержаны во время полицейской операции по прекращению акции протеста дальнобойщиков в Оттаве, которая началась в пятницу. Об этом в субботу говорится в "Твиттере" столичной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня задержаны 47 человек, с пятницы [из центра] эвакуировано 38 транспортных средств", - отмечается в сообщении. В пятницу в полиции сообщили о более чем 100 задержанных. В настоящее время правоохранительные органы локализовали небольшую группу протестующих в районе Веллингтон-стрит, остальные улицы центра зачищены от митингующих.

Полиция сообщила, что стражи порядка стали использовать дубинки и "химический раздражитель" для усмирения протестующих, которые "ведут себя агрессивно". Также правоохранительные органы проинформировали, что среди протестующих есть дети.

Полиция организовала в Оттаве порядка 100 контрольно-пропускных пунктов, чтобы не допустить в город дополнительные силы протестующих. По свидетельству корр. ТАСС, на подъездах к центру стоят патрульные машины, которые тормозят все транспортные средства и спрашивают у водителей цель их поездки. За периметр операции стражи порядка не пускают никого. В "Твиттере" полиция проинформировала, что попытка прохода за периметр операции приведет к задержанию.

Протесты против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками, начались в Канаде в конце января. В настоящее время митингующие остались только в Оттаве. 14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для разгона митингующих.