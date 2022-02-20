Во Флориде упал вертолет на территорию пляжа

Вертолет упал в океан у пляжа Майами-Бич в штате Флорида. Госпитализированы два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата на своей странице в Twitter.

После аварии двое пострадавших были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Данные о причинах падения вертолета не приводятся.

Согласно сообщению полиции, пляжная зона в настоящее время закрыта из-за работы экстренных служб.