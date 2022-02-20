Движение предприятий Франции хочет организовать новые бизнес-миссии в Туркменистан и Казахстан

Движение предприятий Франции (MEDEF) следит за развитием политической и экономической ситуации в Казахстане и Туркменистане с целью обозначения актуальных задач для возможных бизнес-миссий в эти страны, сказал Trend главный операционный директор MEDEF Богдан Гаденн-Фирчак, передает Day.Az.

Он отметил, что у Казахстана и Туркменистана разные экономические профили и свои модели развития, что обусловливает разный подход в контексте рынков этих стран.

"Французский частный сектор с самого начала позиционировал себя как важный игрок в экономической диверсификации, начатой ​​в Казахстане более двух десятилетий назад. Традиционная и новая энергетика, сельское хозяйство и агробизнес, транспорт и инфраструктура, цифровизация и городские услуги входят в число секторов, представляющих интерес для французских компаний", - сказал Гаденн-Фирчак.

Он отметил, что в Туркменистане также наблюдается активное движение в контексте экономического развития, в связи с чем MEDEF старается лучше изучить новые возможности для французских компаний.